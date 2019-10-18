Суд над Пашинским: принято решение по его апелляции

Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей экс-нардепа Сергея Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия.

Это решение суда обжалованию не подлежит.

Судебное заседание,на котором рассматривалась апелляция Сергея Пашинского на избиранную для него меру пресечения, продолжалось два дня. Поддержать бывшего нардепа пришли экс-спикер Рады Андрей Парубий, нардеп Николай Княжицкий, экс-нардепи Татьяна Чорновил, Андрей Тетерук и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Всего 14 действующих и бывших чиновников просили суд отдать Пашинского на поруки.

По решению суда Пашинский будет находится в СИЗО до 4 декабря

Как ранее сообщал "Апостроф", во время заседания по делу Пашинского произошло несколько нелепых моментов, которые вызвали смех у присутствующих.