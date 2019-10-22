Экспертизы по делу "Роттердам+" опровергают нанесение убытков государству вследствие введения формулы - адвокат

В САП имеется экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, согласно которой действие формулы "Роттердам+" не нанесло убытков государству. Об этом во время судебного заседания по делу заявил прокурор Виталий Пономаренко.

Видео из суда выложила на Facebook адвокат защиты Ирина Одинец.

Ранее информация об этих экспертизах, подтверждающих экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", появилась в СМИ, в связи с чем адвокат обратилась к судье с ходатайством истребовать эти экспертизы, однако получила отказ. Как пишет адвокат, защита получила официальное подтверждение, что такие материалы существуют.

"Ниже - видео судебного заседания, предоставленное судом, где прокурор говорит, что в распоряжении САП есть экспертизы, которые не подтверждают убытков от введения формулы "Роттердам+". Эти экспертизы есть у журналистов, но не у суда. На мой вопрос прокурор подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но в САП могут выбирать, что предоставлять судье, а что нет, и не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. Судья заявила, что истребовать документы не может", - написала Одинец.

Адвокат напомнила, что согласно КПК сторона обвинения не имеет права выбирать, какие материалы прикладывать в производство, а какие нет.

"Хочется напомнить и прокурору, и судье статью 9 УПК, которая прямо обязывает полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить те обстоятельства, которые изобличают, и те, которые оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Понятно, что на руках у НАБУ и САП есть документы, не подтверждающие факт преступления, а прокурор говорит, что не считает нужным эти документы использовать", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что прокуроры безосновательно пренебрегли выводом экспертной организации - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Красиво манипулировал прокурор: заявил, что в экспертизе речь идет не об отсутствии убытков, а о том, что экспертам недостаточно материалов, чтобы рассчитать убытки. Однако более двух лет следствия никто не видел реальных материалов, которые эти убытки подтверждают. Риторический вопрос "был ли мальчик?" - открыт", - написала Одинец.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляла, что действие формулы "Роттердам+" позволило украинским потребителям сэкономить 40 млрд грн.