RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 октября

17:16
Псевдоним "Кузавини": появилось видео прощания с погибшей в Киеве известной мотоблогершей
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
17:05
В Киеве квартирного вора поймали за интересным занятием: фото
16:59
Разворотило полмашины: появилось видео с места смертельного ДТП под Львовом
16:49
Украина - лучший вариант: известный певец рассказал, почему сменит гражданство Беларуси
16:39
Супрун разъяснила ситуацию с загрязнением воздуха в Украине и дала важные советы
16:32
В аэропорту "Борисполь" задержан экс-замминистра по подозрению в госизмене: фото и фамилия
16:15
Тодоренко запостила старое фото и теперь в Instagram "дискотека" - все ждут, что она снова родит
16:11
На Донбассе осквернили мемориал погибшим бойцам АТО: фото
15:45
Названы время и место прощания с погибшим под Полтавой экс-министром
15:12
Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке
15:11
ЧП с выбросом вредных веществ в Борисполе: всплыли неожиданные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экспертизы по делу "Роттердам+" опровергают нанесение убытков государству вследствие введения формулы - адвокат

вторник, 22 октября 2019, 16:21
переглянути новину українською

В САП имеется экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, согласно которой действие формулы "Роттердам+" не нанесло убытков государству. Об этом во время судебного заседания по делу заявил прокурор Виталий Пономаренко.

Видео из суда выложила на Facebook адвокат защиты Ирина Одинец.

Ранее информация об этих экспертизах, подтверждающих экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", появилась в СМИ, в связи с чем адвокат обратилась к судье с ходатайством истребовать эти экспертизы, однако получила отказ. Как пишет адвокат, защита получила официальное подтверждение, что такие материалы существуют.

"Ниже - видео судебного заседания, предоставленное судом, где прокурор говорит, что в распоряжении САП есть экспертизы, которые не подтверждают убытков от введения формулы "Роттердам+". Эти экспертизы есть у журналистов, но не у суда. На мой вопрос прокурор подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но в САП могут выбирать, что предоставлять судье, а что нет, и не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. Судья заявила, что истребовать документы не может", - написала Одинец.

Адвокат напомнила, что согласно КПК сторона обвинения не имеет права выбирать, какие материалы прикладывать в производство, а какие нет.

"Хочется напомнить и прокурору, и судье статью 9 УПК, которая прямо обязывает полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить те обстоятельства, которые изобличают, и те, которые оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Понятно, что на руках у НАБУ и САП есть документы, не подтверждающие факт преступления, а прокурор говорит, что не считает нужным эти документы использовать", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что прокуроры безосновательно пренебрегли выводом экспертной организации - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Красиво манипулировал прокурор: заявил, что в экспертизе речь идет не об отсутствии убытков, а о том, что экспертам недостаточно материалов, чтобы рассчитать убытки. Однако более двух лет следствия никто не видел реальных материалов, которые эти убытки подтверждают. Риторический вопрос "был ли мальчик?" - открыт", - написала Одинец.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляла, что действие формулы "Роттердам+" позволило украинским потребителям сэкономить 40 млрд грн.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: