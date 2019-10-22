Убийство Вороненкова: стало известно о резонансном решении суда

Печерский райсуд Киева принял решение, которым отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину, который считается главным подозреваемым в организации убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на решение суда в госреестре судебных решений.

Уточняется, что суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который действует в интересах Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10.10.2017 г.

Как объяснила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, поводом для такого решения стало полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа (Тюрина) к убийству Вороненкова. По ее словам, она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

При этом, Максимец в комментарии "Украинской правде" уточнила, что "данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова".

Как сообщал "Апостроф", ранее вдова Вороненкова Мария Максакова назвала имя заказчика убийства ее супруга.