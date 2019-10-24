НАБУ и САП нарушили закон, чтобы получить экспертизу, дискредитирующую формулу "Роттердам+" - Вовк

Чтобы получить экспертизу по делу "Роттердам+", которая будет дискредитировать формулу, НАБУ и САП нарушили закон, теперь их действия расследует ГБР.

Об этом заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, ссылаясь на слова адвоката защиты Ирины Одинец, сообщает "Обозреватель".

"Предвзятость расследований НАБУ - не секрет. В деле "Роттердам+" НАБУ и САП так хотелось получить отрицательную экспертизу, что теперь их действия расследует ГБР", – написал Вовк.

Ранее адвокат защиты Ирина Одинец в Facebook сообщила, что НАБУ незаконно заказало научное исследование по формуле "Роттердам+" у сотрудников Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины, которое обошлось в 180 тысяч грн и "прав на это не имело, поскольку проведение научных работ на платной основе нормативными актами не предусмотрено".

Академик Геец, который возглавляет институт, заявил, что ущерба в результате применения "Роттердам+" они не нашли.

По словам адвоката, в июле в ГБР поступило заявление о преступлении, совершенном детективами НАБУ, и должно было начаться следствие по ст.191 УК - растрата госимущества. Она подозревает, что компенсацию расходов на это исследование детективы переложат на подозреваемых.