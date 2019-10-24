Суд шокировал решением по обвиняемому в убийствах на Майдане экс-беркутовцу

Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Так, круглосуточный домашний арест ему изменили на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

Отметим, что бывшего беркутовца держали под стражей с июля 2015 года.

Тамтуру и еще четырех экс-беркутовцев обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд Киева смягчил меру пресечения до взятия под домашний арест Сергею Тамтуре.

Также 11 февраля в здании Главного следственного управления ГПУ в Киеве умер экс-прокурор столичной прокуратуры Андрей Сайчук, которого обвиняли в преступлениях против активистов Майдана.