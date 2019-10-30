По тысяче звонков за день: на Донбассе мужчина устроил "террор" медикам скорой

В Краматорске суд принял решение применить мероприятия медицинского характера к мужчине, который срывал работу местной станции скорой помощи многочисленными регулярными звонками.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе следствия было установлено, что с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года (104 дня), обвиняемый мужчина 30 лет совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков в скорую по номеру "103". Он звонил в скорую за сутки от 100 до 1000 раз, отвлекая фельдшеров от работы, а также оскорбляя их. Рекордом стали 1618 звонков, совершенных 25 января 2019 года.

Полиции удалось его задержать, было выяснено, что в 2015 году он уже проходил принудительное лечение после кражи и нанесения легкого телесного повреждения. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.296 УК Украины – нарушение общественного порядка с особым цинизмом.

Суд разрешил госпитализацию "телефонного хулигана" в психиатрическую лечебницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепровском районе Киева задержали мужчину, который стрелял по прохожим и автомобилям. В ходе следствия стало известно, что он начал стрельбу из-за того, что женщина проигнорировала его, когда он к ней обратился.