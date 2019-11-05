Грозит остановкой АЭС: эксперт сообщила о новом риске инициированного Герусом импорта электроэнергии из РФ

Импорт электроэнергии из РФ, который начался вследствие законодательной инициативы главы комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, может привести к остановке украинских АЭС и негативным последствиям для энергосистемы страны.

Об этом заявила медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная, передает "Главком".

"Это вопрос энергетической безопасности страны. При избыточных мощностях, которые существуют в Украине, и регулярных диспетчерских ограничениях на ту же Запорожскую станцию, пустить электроэнергию из России накануне обещаемой синхронизации (с единой европейской энергосистемой - ред.), а мы должны год работать без перетоков, вообще в изолированном режиме - это просто безумие", - заявила Кошарная.

По ее мнению, решение будет иметь негативные стратегические последствия и будет грозить, в том числе остановкой украинских АЭС, которые производят самую дешевую в стране электроэнергию.

Эксперт напомнила, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России было протянуто главой комитета ВР Андреем Герусом с нарушением регламентных норм. И его попытка исправить ситуацию, оставив только импорт из Беларуси, не выдерживает критики, поскольку эта страна не имеет излишка электроэнергии, и через нее будет поставляться российский ток.

"Когда началась критика, и я тоже писала письмо от общественной организации Украинское ядерное общество и президенту, что это угрожает энергетической безопасности, это неприемлемо ни по каким вообще моментам, он откатил назад и сказал, что типа только из Беларуси. Но из Беларуси у нас 900 мегаватт сечения, а с Российской Федерации 3000. И поэтому это очень опасное решение, которое будет иметь негативные последствия для энергосистемы Украины", - подчеркнула Кошарная.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.