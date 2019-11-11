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Платят 50 тысяч долларов: СМИ рассказали, как дело о фальсификациях на ВНО "застряло" на пути в ВАКС

понедельник, 11 ноября 2019, 19:11
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Уголовное дело по обвинению бывшего руководителя Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука и его заместителей может остаться в Соломенском суде Киева и так и не быть передано на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом пишет From.ua со ссылкой на источники в Минобразования.

"Ликарчук делает все возможное, чтобы не допустить рассмотрение его дела в Высшем антикоррупционном суде. Это понятно. Дело три года рассматривалось в Соломенском суде, где судьи или болели, или уезжали в командировки, или отсутствовали по причине повышения квалификации. Руки до дела Ликарчука не доходили", - говорит источник.

Как утверждает сотрудник министерства, Константин Ликарчук – сын Игоря Ликарчука – почти месяц пытается найти выходы на апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, чтобы договориться о нужном для отца решении.

"Информация, что Константин Ликарчук ищет выходы на апелляционную палату ВАКС дошла до министерства. Называют сумму в размере 50 тысяч долларов США, которую Ликарчуки готовы заплатить, чтобы дело осталось в Соломенском суде. Представьте, сколько было израсходовано, если только на промежуточное решение готовы тратить такие деньги. У них за четыре года дела было потрачено не менее 1,5 миллиона долларов. Только внимание общественности и СМИ может помешать Ликарчукам реализовать замысел", - рассказали в Минобразования.

Издание напоминает, что Игорь Ликарчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины: от фальсификации результатов ВНО до растраты бюджетных средств. За время руководства Ликарчука центром оценивания качества образования почти 200 абитуриентам были завышены балы по внешнему оцениванию. Уголовное дело с начала 2017-го года рассматривается Соломенским судом Киева.

СМИ связывали длительное рассмотрение дела Ликарчука в суде с влиянием Александра Грановского, правой рукой которого с 2000-х является Константин Ликарчук – сын обвиняемого.

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