Высший антикорсуд разоблачил схему САП и НАБУ со "сделками" в деле ЮжАЭС

Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать обвинительные акты фигурантам дела о расхищениях имущества Южно-Украинской АЭС, которые уже ранее были отклонены другими судами, эти ходатайства прокурора САП суд отклонил, зафиксировав в судебном решении попытку обмануть судью.

Об этом пишет "Капитал" со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Издание напоминает, что впервые уголовное производство №32013110110000482 было возбуждено органами внутренних дел Николаевской области в конце 2013 года. Прокуроры искали доказательства нарушений в течение двух лет. Однако следственная группа под руководством прокурора Вячеслава Халявки после расследования так и не объявила никому подозрение и в 2016 году закрыла дело: оборудование было поставлено в полном объеме, убытков и пострадавших не было.

После того как Халявка стал детективом НАБУ, а прокурор Николаевской области Сергей Козачина ушел работать в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, дело восстановили.

За три года работы по делу к нему накопилось много вопросов. Например, обвинения предъявили директору харьковского завода Алексею Масолобову, который оказался в СИЗО лишь потому, что искал покупателя на свою продукцию – реализовывал полномочия, предоставленные уставом.

"Другого подозреваемого - Дмитрия Лысенко - Халявка и Козачина своими действиями, по сути, сделали пожизненным инвалидом. Попав в СИЗО, куда его в принципе нельзя было доставлять, в тяжелом состоянии, практически сразу после ДТП и нескольких операций, с раздробленными костями таза, он не получил надлежащего лечения", - говорится в материале.

Лысенко уже признали потерпевшим в результате действий детектива НАБУ и прокурора САП.

Но главным инструментом были "сделки со следствием", в рамках которых "менее значимым" фигурантам предлагалось дать показания на "более значимых" и получить основания для выдвижения обвинений "крупной рыбе". После этого из "большого дела" выделяли производства в отношении каждого фигуранта, чтобы суды могли рассматривать их отдельно.

Большинство "сделок", совершенных под давлением, были отменены судами. Отменены сделки с финансовым директором "Элетекс-С" Валентиной Пелых, с директором "Арстрейд" Кириллом Сахно а также с директором предприятия Еленой Чернушко. Во всех случаях САП подавала апелляции и проиграла.

"Причиной, по которой суд "завернул" сделки со следствием стало несоблюдение принципа презумпции невиновности в отношении третьих лиц. То есть обвинительные показания на других "соучастников". Апелляционный суд Харьковской области в деле Пелых и вовсе указал, что в деле с потерпевшим ("ЮжАЭС") сделка со следствием в принципе невозможна", - пишет издание.

Одну из таких "отказных" сделок прокурор Козачина попробовал "провести" через Высший антикоррупционный суд. Об этом стало известно из обнародованного постановления ВАКС по делу Сахно.

"По мнению адвокатов, это нужно прокурору, чтобы незаметно зафиксировать спорные обстоятельства дела (если бы они стали частью утвержденной судом сделки, их бы не пришлось доказывать в отношении других фигурантов)", - отмечает издание.

В судебном заседании Козачина пояснял суду, что это два разных акта (отклоненный и поданный в ВАКС), но так и не смог предоставить соответствующий документ и таким образом фактически обманул судью на заседании. Суд не дал ввести себя в заблуждение и отказал в утверждении "липового" обвинительного акта. Все это описано в судебном постановлении.

"Суд посчитал, что выполнение требования Козачины о пересмотре обвинительного акта создаст прецедент и нарушит принцип окончательности и обязательности предыдущего, не подлежащего обжалованию решения суда. Это является нарушением Конвенции по правам человека и открывает фигуранту дела прямой путь к выигрышному иску в ЕСПЧ", - говорится в материале.