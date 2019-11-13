Юрист рассказала о нарушениях и возможном давлении на свидетелей по делу VAB банка

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело VAB банка, по которому состоялись громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НАБУ, опираясь на документы, юрист отрицает обвинения, которые озвучиваются НАБУ, и обращает внимание на процессуальные нарушения при проведении следственных действий по делу.

Так в интервью Depo Татьяна Козаченко отметила, что обвинения менеджмента VAB банка и руководства НБУ в том, что залог банку не соответствовал сумме рефинансирования, не является объективным.

"Цена оценки не является стабильной и может меняться в зависимости от рынка, а также от порядка взыскания на имущество, потому что если это происходит во внесудебной процедуре, то стоимость определяется в целях налогообложения банка, а в судебной - реализация идет с публичных торгов. Потому имущество в залог берется на одних условиях, а реализуется на других, если изменились обстоятельства. На основании тех документов, экспертных исследований, которые есть у меня, оценка имущества была правильной. Поэтому заявления НАБУ о несоответствующей стоимости залогового имущества - это их оценочное суждение, которое не является доказательством квалификации правонарушения", - заметила она.

По словам юристки, заявления НАБУ, что 1,2 млрд грн рефинансирования от НБУ не дошли до вкладчиков, также противоречат имеющимся документам и проведенным экспертизам.

"Заявления о присвоении денег в рамках как минимум всей суммы получения такого кредита является нонсенсом. Деньги в рамках рефинансирования переводятся банку для осуществления его текущей деятельности и поддержания ликвидности банка. Большинство транзакций, в том числе проведение операционной деятельности, обслуживания клиентов, банк проводит автоматически", - уточнила она.

По конкретной ситуации с VAB банком, согласно предыдущим постановлениям на проведение обысков, о получении временного доступа к документам, НАБУ утверждало, что 45 млн долларов были выведены на счета оффшорных компаний, связанных с владельцем банка (Quickсom Limited). Это также отрицает документация.

"Я делала запрос на Фонд гарантирования вкладов когда проводила правовой аудит ситуации, и получила не от владельцев банка, не от клиентов, а так, как должен делать адвокат - от тех госорганов, которые обязаны информацию предоставлять, официальный ответ - деньги на эту компанию не выводились, никогда не перечислялись на ее счета. Наоборот - именно эта компания завела деньги в VAB банк, чтобы выполнять обязательства перед клиентами, поддержать стабильность банка", - рассказала юрист.

Она прокомментировала заявление НАБУ, что банк якобы не предоставил НБУ программу финансового оздоровления.

"У меня есть заявки, со входящими номерами, где приложен этот план. Кроме того, можно зайти на сайт НБУ, где есть информация, что VAB банк предоставил план финансового оздоровления. Вопрос к НАБУ. Нельзя делать такие заявления без оценки реальных документов. Они заявляют ложную информацию", - заявляет юрист.

Юрист считает, что обыски и задержания по делу проходили с явным нарушением логики следственных действий. Это может свидетельствовать о цели таких действий, которой не является потребность в установлении фактов, а давление на подозреваемых и пиар.

"Обыски проходили с вручением подозрений. Происходили формально, ведь после событий прошло 5 лет, к тому же у этих лиц обыски уже проводились. Какое основание повторно проводить обыски? Какое основание в день обыска вручать подозрение, потому что если обыск является реальным, то его результаты нужно оценить, подготовиться к следующим следственным действиям? Понятно, что обыск используется как давление, и как мы видим в информационном пространстве - для пиара на этом вопросе, что вообще недопустимо - заведомо формировать общественное мнение, когда речь идет о презумпции невиновности лиц", - комментирует Татьяна Козаченко

VAB банк - один из банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложение было отклонено. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия.