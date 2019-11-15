Суд в Киеве разобрался с коррупционершей из офиса Зеленского: что решили

Стало известно, какое решение принял Высший антикоррупционный суд в отношении директора департамента Офиса Президента Светланы Кондзели, которая попалась на взятке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Так, Антикоррупционный суд применил к Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложением обязанностей.

При этом, САП просит для Кондзели арест с залогом в размере 7,68 млн грн.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора департамента Офиса президента Украины Светлану Кондзелю. Сотрудница ОПУ была задержана по подозрению в коррупционном правонарушении. Отмечается, что ее разоблачили на получении взятки в 150 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности и реакция офиса Зеленского на задержание Светланы Кондзели.