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Суд отпустил Ляшко: названы нардепы, взявшие его на поруки

вторник, 19 ноября 2019, 18:54
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Экс-народного депутата Олега Ляшко, отпустили на поруки народных депутатов Михаила Волынца ("Батькивщина") и Виктории Сюмар ("Европейская солидарность").

Об этом можно судить из онлайнтрансляции из зала суда, опубликованной на YouTube.

"Политически мотивированный процесс ... Власть открыла шлюзы, отдает энергетический рынок Украины России. Фактически это ослабление нацбезопасности, измена нацинтересов ... Герус является диверсантом, врагом и агентом России", - завил Ляшко перед тем, как суд вынес решение в отношении него.

В сети не удержались от комментариев по поводу решения суда.

Отметим, что изначально, Ляшко на поруки хотели взять трое нардепов - Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко.

Напомним, что 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и нардепом Андреем Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера "Радикальной партии" в Facebook.

В частности, Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией.

18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозило лишение свободы от четырех до семи лет. 19 ноября суд вынес решение о взятии Ляшко на поруки указанными депутатами.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал действия прокуратуры по Ляшко.

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