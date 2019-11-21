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Проект экс-руководства ФГИ: журналисты рассказали об инициативе реприватизации "Укртелекома"

четверг, 21 ноября 2019, 18:48
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Бывшее руководство Фонда госимущества инициировало возвращение "Укртелекома" в госсобственность, руководствуясь политическими мотивами, его планировали продать другому собственнику.

Об этом идет речь в материале интернет-издания "Апостроф": "Справедливости ради".

"Апостроф" напомнил, что судебная эпопея между компанией "ЕСУ", владеющей "Укртелекомом", и Фондом государственного имущества тянется больше двух лет. Еще в мае 2017 года ФГИ подал иск с целью разорвать договор купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" с компанией "ЕСУ", которая в ходе приватизации в 2011-м году выступила покупателем телеком-оператора. Причиной было названо то, что компания-инвестор якобы не выполнила два из более чем 50 взятых на себя при сделке инвестиционных обязательств", - отмечается в материале.

В то же время, автор материала обращает внимание, что инвестор уверен в необоснованности претензий ФГИ и утверждает - ни одно из обязательств приватизационного договора нарушено не было.

"Суды, рассматривающие спор между "ЕСУ" и ФГИ, попеременно принимали решения в пользу то одной, то второй стороны. После того, как в начале осени этого года Верховный Суд рассмотрел дело, он отправил его на еще одно, уже третье, рассмотрение "с чистого листа", - сообщается в материале.

По информации "Апострофа", в ФГИ признают, что судебную тяжбу по возвращению "Укртелекома" в госсобственность затеяло предыдущее руководство Фонда, руководствовавшееся политическими мотивами.

"Сегодня в самом ФГИ не под диктофон признаются: идею реприватизации "Укртелекома" мог взять на вооружение прошлый руководитель – Виталий Трубаров. Поговаривают, что его рвение могло объясняться политическими мотивами: якобы вынашивались планы отъема компании у частного собственника с целью дальнейшей реприватизации – продажи другому собственнику. В пользу этой версии уместно привести слова аналитика, эксперта по вопросам большой приватизации Александра Пасхавера, который в попытках отъема "Укртелекома" видит признаки конфликта "сильных потенциальных собственников", которые "борются за право" управлять предприятием", - отмечается в материале.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Экономист Алексей Кущ считает, что возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. По его мнению, национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд. грн. уже не удастся, нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.

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