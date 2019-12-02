Незаконно назначили государственных адвокатов: юристы рассказали об очередном нарушении НАБУ в деле Бахматюка

Адвокаты Олега Бахматюка заявляют, что их подзащитный никогда не скрывался от следствия, о его местонахождении уведомлены правоохранительные органы, при этом Бахматюку незаконно назначили бесплатных адвокатов, а НАБУ препятствует работе его защиты по делу.

Об этом они сообщили на пресс-конференции на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", в ИА "Интерфакс-Украина"

Они отметили, что в рамках производства осуществляется политическое давление на их подзащитного, который не скрывается от следствия. Кроме того, защиту не допускают к ознакомлению с материалами дела и не сообщают, в чем именно обвиняется подзащитный.

"НАБУ, которому было сообщено о местонахождении Бахматюка, устроило странную пиар-акцию относительно якобы сокрытия последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий. Он не находится, не находилсяв международном розыске. Нами, как адвокатами, было сообщено о местонахождении Олега Бахматюка - это Австрия, где он находится с начала осени, когда не имел никакого процессуального статуса и ограничений по выезду с территории Украины", - отметил юрист.

Адвокат заявил, что Бахматюк никогда не имел никакого статуса в уголовном расследовании, никогда не вызывался в органы, осуществляющие досудебное расследование, и никоим образом не мог сообщить и знать, что происходит в деле, так как не является стороной дела.

Юрист Татьяна Козаченко заявила, что им стало известно, что Олегу Бахматюку НАБУ назначило бесплатных адвокатов по делу о рефинансировании VAB банка, что противоречит законодательству в связи с наличием собственных правозащитников.

"Как стало известно из ответа НАБУ, назначены бесплатные адвокаты", - сообщила Козаченко.

По ее словам, при наличии адвокатов, а о них уведомлены и НАБУ, и САП, а также ВАКС, невозможно назначать за счет государства других адвокатов. Козаченко пояснила, что это делается с целью искусственного получения процессуальных решений, чтобы ни сторона защиты, ни лица, которых фактически обвиняют в совершении правонарушения, не могли предоставить документы для проведения расследования.

Защитники утверждают, что были лишены возможности ознакомиться с материалами дела - НАБУ в грубой форме им отказывали в их праве. Защитники были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутреннего контроля НАБУ.

"Мы сделали официальные запросы в НАБУ. Мы получили ответы, о которых они уведомлены, что мы являемся защитниками-адвокатами, но готовы предоставить нам документы для ознакомления с материалами дела, в части, в которой они могут считать нужным, не ранее 20 декабря", - заметила юрист и добавила, что в течение трех недель адвокаты будут лишены информации, предоставление которой является обязанностью правоохранительных органов.

Ранее адвокаты Олега Бахматюка заявляли, что выводы официальных экспертиз, отчеты Фонда гарантирования вкладов и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ по делу Писарука-Бахматюка, а в открытии самого производства против бизнесмена имеются очевидные политические мотивы.