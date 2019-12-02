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В ОПУ пытаются завладеть активами Бахматюка, НАБУ не допускает защиту к материалам следствия - адвокат

понедельник, 02 декабря 2019, 14:55
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Адвокатам оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела Писарука-Бахматюка, а люди из Офиса президента хотят завладеть активами Олега Бахматюка.

Об этом сообщили адвокаты Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков и Алексей Шевчук на пресс-конференции на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка" в ИА "Интерфакс-Украина".

Адвокаты Бахматюка заявляют о грубом нарушении законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного. Юрист Алексей Шевчук заявил, что производство было возобновлено с нарушением закона.

"Делу более 4 лет, оно закрывалось 4 раза, и вопреки всем нормам действующего законодательства это дело генеральным прокурором и его заместителем Касько передано на расследование в НАБУ, хотя дело было закрыто главным следственным управлением, были исследованы все обстоятельства. Но действующей власти нужны дела, которые могут быть популярными. Нам, адвокатам, оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела. НАБУ расследовало это дело больше года, и ничего не осуществило. Наш клиент никогда не имел никакого процессуального статуса. И только при появлении новых фамилий в Генеральной прокуратуре, новых фамилий в Офисе президента - фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, появились новые действия НАБУ", - заявил Шевчук.

Также Шевчук сообщил, что адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела.

"Мы дважды были в НАБУ, нам даже не дали возможности попасть внутрь. Детективы к нам не вышли, и мы были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутренней безопасности", - сообщил юрист.

Адвокат также отметил, что подозрение Олегу Бахматюку так и не было вручено, а сами юристы неделю напрасно пытались получить от НАБУ объяснения, в чем же обвиняют их подзащитных.

Напомним, что "VAB Банк" – один из банков, которые были выведены НБУ с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.

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