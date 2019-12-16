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Суд закрыл дело против одиозного экс-регионала

понедельник, 16 декабря 2019, 18:03
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В Печерском суде Киева приняли решение закрыть уголовное производство против бывших депутатов от "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна по делу о голосовании за "законы 16 января".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на решение суда.

Так, судья сослалась на изменения, которые были приняты в 2014 году - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины". Этот документ частично декриминализировал правонарушения, которые инкриминировали депутатам "Партии Регионов".

Следует отметить, что адвокаты ранее ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, и в Антикоррупционном суде, но их ходатайство оставалось без удовлетворения.

Депутатов обвиняли в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге в связи с принятием "диктаторских законов".

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александра Ефремова.

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