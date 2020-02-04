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Помогают не платить по долгам: СМИ рассказали о связи "слуги народа" Новикова и судьи Кравчука с компанией "Квазар"

вторник, 04 февраля 2020, 15:28
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Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Новиков через свою фирму "Новиков и партнеры" и судью Северного апелляционного суда Геннадия Кравчука помогает компании "Квазар" избегать погашения долгов перед "Сбербанком" на общую сумму более 100 млн грн.

Об этом идет речь в материале "Инвестняни" для "Квазара" на сайте "Дело".

Издание отмечает, что Новиков - бывший судья Киевского апелляционного хозяйственного суда и старший партнер правовой группы "Новиков и партнеры". В судах компанию "Квазар" представляет помощник-консультант Новикова как народного депутата, а также непосредственный управляющий его юридической фирмы Дмитрий Чабан.

По данным издания, в 2010 году "Квазар" взяла кредит в "Сбербанке" на сумму более 6,3 млн евро. Но до 2016 года его не погасила. Банк подал в суд, который подтвердил задолженность. Несколько помещений банк приобрел на аукционе по остаточной цене. В "Квазаре" посчитали, что так задолженность уже погашена, поскольку, по их мнению, банк должен был зачесть малоликвидную недвижимость по максимальной стоимости. Однако банк с этим не согласился. Разница в "оценке" остатка составляет более 100 млн грн.

Поскольку компания платить по долгам отказалась, банк инициировал процедуру банкротства. После этого "Квазар" стал переводить свои активы (около 120 объектов недвижимости) на дочернюю фирму – ЧАО "Крипта". Верховный суд установил, что на момент передачи недвижимости она уже была арестована. Бенефициары "Крипты" - те же, что и у "Квазара": Сергей Берингов и канадская KMSecureCorp.

Издание отмечает, что в апелляционном суде автоматическая система распределения дел для рассмотрения кейса "Квазара" и "Сбербанка" стала подозрительно часто выбирать из нескольких десятков судей лишь одного – Геннадия Кравчука. Как свидетельствуют данные из автоматической системы распределения, несколько десятков других судей, которые могли бы рассматривать дела, в этот момент либо оказывались в отпуске, либо на больничном, либо были недоступны.

С 2012 по 2018 годы Кравчук был судьей Высшего хозяйственного суда, секретарем судебной палаты, и заместителем главы ВХСУ Виктора Татькова. Как известно, Татькова и его другого зама Артура Емельянова неоднократно обвиняли в аналогичных действиях со вмешательством в автоматическую систему распределения дел.

По данным Общественного совета добропорядочности, Кравчук значится в перечне "удобных" судей, которым руководители ВХСУ "доверяли вершить правосудие".

"По одной из версий, именно Новиков поспособствовал возвращению "забракованного" судьи Кравчука в судебную систему, в Северный апелляционный хозсуд. В результате дела, которые ведут адвокаты фирмы народного депутата, стали регулярно попадать на рассмотрение именно этому служителю Фемиды. Такая судьба постигла и дело "Квазара". С предсказуемыми последствиями в будущем", - пишет издание.

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