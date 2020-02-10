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Суд избирает меру пресечения Марусе Зверобой: фото и онлайн видеотрансляция

понедельник, 10 февраля 2020, 10:41
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В понедельник, 10 февраля, Печерский районный суд Киева выбирает меру пресечения ветерану АТО Марусе Зверобой по делу об ее якобы угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Трансляцию из зала суда ведут ряд украинских телеканалов.

Ранее ветерану АТО вручили подозрение в рамках открытого дела. В случае, если вина Зверобой будет доказана следствием, ей грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Непосредственно перед заседанием подозреваемая в тяжком правонарушении находилась в хорошем настроении и делала селфи с участниками заседания.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в ГБР по делу об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому и подала заявление на бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубу по причине служебного подлога.

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