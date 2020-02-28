Суд в Украине восстановил люстрированого прокурора времен Януковича

Бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева, который был уволен в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации), решением суда возобновили на должности.

Об этом сказано в опубликованном решении Окружного суда Днепропетровской области.

Суд признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева и отменил соответствующий приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года.

По решению суда, Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.

Также Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Соловьева, который занимал топовые должности во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.