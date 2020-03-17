Крупное оборонное предприятие на грани закрытия из-за давления госорганов: названы причины

Из-за ряда открытых уголовных производств и давления на руководителя предприятие "ТЕМП-3000" может закрыться.

Об этом заявил основатель ООО "НПП Темп 3000" Юрий Евтушенко во время пресс-конференции в "Укринформ".

Были представлены доказательства давления на предприятие и по качеству бронежилетов, связанных с "делом Марченко". Спикеры продемонстрировали бронежилеты и отчеты на соблюдение договорных обязательств перед клиентами. По словам спикеров, проверки и судебные дела против компании свидетельствуют об их заказном характере.

Руководитель добавил, что два года ГПУ не может передать в суд материалы дела и отметил, что прокуроры, которые готовили дело, не прошли аттестацию.

"Предприятие прошло все доказательства обстоятельств и органов вплоть до Верховного суда. Было три дела в Верховном суде. Предприятие доказало правоту, что действовало в пределах правил. Но Главную военную прокуратуру это не остановило, и они предъявили обвинительный акт учредителю предприятия и бухгалтеру ... 11 томов дела передаются больше двух лет", - рассказал Евтушенко.

По его словам, давление на предприятие продолжается с 2014 года: состоялось более 170 судов, три дела рассматривались Верховным судом. Евтушенко вспомнил о поджоге предприятия после заключения контрактов на поставку средств индивидуальной защиты для МОУ и подчеркнул, что провокации наблюдаются в течение 5 лет.

Адвокат практики разрешения споров Александр Строкань высказался о давлении на предприятие.

"С самого начала орган досудебного расследования был пристрастен, что негативно повлияло на репутацию предприятия "Темп 3000"... Если подробно ознакомиться с материалами, становится понятно, что все это громкие слова. Только 2 листочка распечатки разговоров, где фигурирует Евтушенко и ни намека на поставку бронежилетов, которые не соответствовали требованиям договора", - заявил Строкань.

По поводу экспертизы, которая бы установила, что простреливаются три из пяти бронежилетов, то важным является тот факт, что она проводилась с нарушениями и без учета требований к бронежилетам.

"Экспертиза проводилась при проведении дождевания в течение 60 мин с интенсивностью 1,5 мм в минуту, а нормативной документацией предусмотрены иные условия", - рассказал адвокат.

Также, по его словам, экспертизу проводила организация, которая не имеет на это лицензии.

"О какой объективности расследования может идти речь, если экспертизу проводит учреждение, не имеющее соответствующей аккредитации в Украине?" - отметил адвокат.

"Материалы производства и не содержат доказательств, чтобы доказать, что Евтушенко, "Темп 3000" производили некачественные бронежилеты. В результате десятков обысков, экспертиз и более 40 тыс часов следственных действий, сотен допросов сторона обвинения не смогла установить обстоятельства ни "преступного умысла", ни нарушения требований к качеству бронежилетов", - подытожил адвокат.

Евтушенко отметил, что на предприятии проходит беспрецедентное количество проверок -до четырех в день. Он считает, что это связано с желанием уничтожить предприятие.

"Предприятие" Темп 3000 "в 2014 и 2015 гг поставило 80% всего обеспечения бронежилетов и касок всех силовых структур, не только Министерства обороны. Мы были основным поставщиком бронежилетов в 2014-2015 гг. Мы для МОУ в 2014-2015 гг поставили 220 тыс бронежилетов", - сообщил Евтушенко.

5 ноября 2019 генерал-майору, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела были объявлены подозрения о поставках в войска некачественных бронежилетов. В ГБР утверждают, что они осуществили закупку 20 тыс некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн. 11 ноября Печерский суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 76 млн грн. 7 февраля следователи по делу о поставках в ВСУ некачественных бронежилетов сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах технологу ООО "НПП Темп 3000". Следствием установлено, что технолог общества способствовал учредителю предприятия и должностным лицам МОУ в завладении средствами в сумме 61,677 тыс гривен. Бюджетные деньги были использованы на закупку бронежилетов "Корсар м3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям, отметили в ГБР. 10 февраля министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Минобороны не планирует отзывать бронежилеты "Корсар", которые поступили в ВСУ.