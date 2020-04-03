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Резонансное ДТП в Харькове: суд принял решение по жалобе Зайцевой

пятница, 03 апреля 2020, 16:47
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В пятницу, 3 апреля, в Киеве Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы фигурантов резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и принял окончательное решение.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"3 апреля 2020 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников А. Зайцевой и Г. Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.

На заседании свидетельствовали семья потерпевших Берченко, а также свидетель Лариса Фабрис.

Напомним, адвокат Зайцевой подал ходатайство о рассмотрении жалобы без участия осужденной.

Как сообщал "Апостроф", защитник семьи пострадавших заявил, что Зайцева намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.

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