Резонансное ДТП в Харькове: суд принял решение по жалобе Зайцевой

В пятницу, 3 апреля, в Киеве Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы фигурантов резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и принял окончательное решение.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"3 апреля 2020 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников А. Зайцевой и Г. Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.

На заседании свидетельствовали семья потерпевших Берченко, а также свидетель Лариса Фабрис.

Напомним, адвокат Зайцевой подал ходатайство о рассмотрении жалобы без участия осужденной.

Как сообщал "Апостроф", защитник семьи пострадавших заявил, что Зайцева намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.