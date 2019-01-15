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Тимошенко рассказала о своем первом законопроекте по газу в случае победы на выборах

вторник, 15 января 2019, 08:04

Сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом. Украинцы получат газ собственной добычи за вдвое более низкой цене, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "ICTV" заявила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что с момента обретения Украиной независимости и до 2014 года существовал порядок, по которому украинский газ собственной добычи отдавали на нужды населения "по украинским ценам".

"Это было нормой, которая была утверждена постановлениями правительства и решением НАК "Нафтогаз". Бананы в Эквадоре продают по ценам Германии? Или лосось в Норвегии по ценам Африки? В Казахстане свой газ продают народу по 80-90 долл. за тысячу кубометров, а нам по 305 долл. с 2014 года. Кто это придумал, кто это посчитал, чтобы 300% рентабельности, прибыли в год, зарабатывали на людях, имеющих в 16 раз ниже доходы, чем в Европе?", - возмутилась она.

Тимошенко убеждена, что отечественного газа хватает, так как сегодня Украина добывает только на государственных предприятиях - 16.4 млрд кубометров газа, а люди на свои цели (тепло, горячая вода) используют только 15.8 кубометров.

Именно поэтому законопроект, который вернет украинский газ украинцам станет одним из первых, которые подаст новый президент. Это также позволит снизить цену голубого топлива минимум вдвое, причем сделать это возможно в течение месяца, считает председатель партии.

"В этом же законопроекте будет четкий норматив рентабельности 30% годовой доходности. Мы этот закон положим в основу ценообразования, оно монопольное, рынка у нас нет, если постановлением правительства устанавливается цена на газ. Нам нужен месяц максимум, чтобы вдвое снизить цены на газ", - сказала она и отметила, что снижение цены приведет к существенному уменьшению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

"Реальная цена на газ, по бухгалтерии "Укргазидобування", учитывая стоимость добычи газа, если взять все налоги, 30% рентабельности, транспортировки и 30% доходности для развития отрасли - 3,55 грн за кубометр, а нам продают сегодня по 8.55 грн" , - возмутилась лидер "Батькивщины".

В то же время, заверила Юлия Тимошенко, наиболее незащищенные слои населения продолжат получать субсидии.

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