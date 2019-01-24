Тимошенко встретилась в Давосе с бывшим Госсекретарем США

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела 24 января короткую встречу с бывшим Государственным секретарем США Джоном Керри.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, уделив особое внимание вопросам эскалации войны России против Украины и вопросам двустороннего сотрудничества между США и нашей страной.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 24-25 января Тимошенко и Немыря участвуют в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.