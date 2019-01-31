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Тимошенко сходила на рынок в Чернигове, купив сало и вышиванки: видео

четверг, 31 января 2019, 11:18

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко 31 января увидели на центральном рынке в Чернигове.

Как утверждают очевидцы, лидер «Батькивщины» много общалась с продавцами и посетителями, прошлась торговыми рядами, на которых продаются как промышленные товары, так и продукты питания.

На рынке председатель партии охотно выбирала свежее сало, а также приобрела у местных торговцев вышиванки.

Позже на своей странице в Facebook Тимошенко подтвердила, что была на черниговском рынке, купила вышиванки себе, зятю и внучке и выложила видео.

В своем посте она отметила, что в Украине рынки - «это реальный центр жизнедеятельности той или иной местности, отголосок древней культуры», это место, где можно не только скупиться, но и «узнать новости, провести какие-то свои локальные «дебаты», составить впечатление, проверить ту или иную версию событий».

«Рынок в Украине - это некий фейсбук «вживую»... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ. Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас «реформы и все замечательно», а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеку и то никакого «улучшения» не замечают ... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм», - написала Тимошенко.

По наблюдениям лидера «Батькивщины», сегодня каждый хочет справедливости, правды, нормальной, комфортной и достойной жизни: «Люди понимают, что для этого нужно менять. Прежде всего, власть. Люди готовы к изменениям, готовы к выбору, готовы выбрать новый путь».

Также Тимошенко отметила, что несмотря на все трудности и проблемы, в украинцах живет надежда.

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