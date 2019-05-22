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Тимошенко прокомментировала срыв голосования за отмену мажоритарки в Раде

среда, 22 мая 2019, 17:30
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Парламент провалил новый избирательный закон, который в корне должен был сменить коррумпированную систему избрания народных депутатов, но "Батькивщина" в дальнейшем будет настаивать на избирательной реформе.

Об этом Юлия Тимошенко сказала в своем видеообращении на личной странице в Facebook по итогам внеочередного заседания Верховной Рады.

"Вчера, обсуждая с президентом роспуск парламента, наша команда поддержала его целиком, мы договорились: президент внесет новый закон о выборах народных депутатов, в котором не будет коррупции, раздачи денег и, по сути, введения олигархических кланов в Раду", - рассказала председатель партии.

При этом, как отметила Юлия Тимошенко, сегодня абсолютное большинство депутатов своим голосованием продемонстрировало, что не хочет изменений.

"Они хотят сохранить старую избирательную систему, где за деньги могут снова будут приходить в парламент по мажоритарным округам и дальше использовать его для своего обогащения", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" также добавила - только 92 депутата, среди которых депутаты ее фракции, показали, что они хотят перемен и хотят нового качества Верховной Рады, поддержав новый закон.

"Внимательно присмотритесь, кто и как проголосовал сегодня за новый избирательный закон, и сделайте правильные выводы", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что ее команда и дальше будет бороться за настоящие изменения.

"Если дальше мы будем голосовать за деньги, то никаких изменений, на которые люди рассчитывают после президентских выборов, не будет", - предупредила она.

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