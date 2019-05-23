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"Народный фронт" призвал депутатов Рады защитить Конституцию

четверг, 23 мая 2019, 14:21
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"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады Украины безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный Суд о соответствии Указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи, говорится в сообщении на сайте политсилы.

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины", - отмечается в сообщении.

В "Народном фронте" обращают внимание на то, что Указ о роспуске парламента может привести к более глобальным угрозам для государства.

"Или мы защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение породит новые глобальные угрозы для государства. Убеждены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности ... Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины или позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", - говорится в сообщении "Народного фронта".

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