Пересмотр бюджета и снижение тарифов: Тимошенко назвала ключевые задания парламента

В эти два месяца, которые осталось работать Верховной Раде, она должна сосредоточиться на принятии решений в интересах развития страны и улучшения жизни людей.

Об этом заявила Юлия Тимошенко с парламентской трибуны.

Лидер "Батькивщины" отметила, что рейтинг Верховной Рады сейчас составляет 1%, и это свидетельствует о том, каденция ВРУ не выполнила свою миссию - сделать жизнь украинцев комфортнее.

Именно поэтому политическая сила Юлии Тимошенко предлагает, чтобы парламент в эти два месяца начал работать иначе. В частности, председатель партии напомнила о том, что бюджетный процесс из-за политического хаоса даже не начался.

"У нас не представлены необходимые документы, не обсуждаются макропоказатели, денежно-кредитная политика. В этом политическом хаосе забыли о стране", - возмутилась парламентарий.

Решение этого вопроса Юлия Тимошенко видит в том, чтобы собрать специальную команду, которая состоит из лидеров фракций, нового президента, правительства, и в корне пересмотреть концепцию бюджета в пользу развития страны и улучшения жизни людей.

"Если бюджет будет принят в той концепции, которая была до сих пор, люди не получат ни защиты, ни пенсий, ни зарплат", - добавила она.

Во-вторых, заметила лидер "Батькивщины", в мире стремительно падает цена на газ.

"Мы покупаем по 300-320 долларов за тысячу кубометров, а в Европе, в хабах, он продается по 160 долларов. Через 2 месяца цена будет 120. Парламент может выполнить свою функцию и немедленно рассмотреть этот вопрос, снизить цену на газ, тепло и горячую воду. Напряжемся и не будем принимать лоббистские законопроекты вместо служения людям", - подытожила Тимошенко.