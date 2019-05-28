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В "Народном фронте" прокомментировали формат своего участия в парламентских выборах

вторник, 28 мая 2019, 15:49
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Независимо от того, будет ли "Народный фронт" в парламенте следующего созыва, партия будет работать и отстаивать ценности, которые отстаивала в течение последних пяти лет.

Об этом в кулуарах парламента сообщил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Независимо от того, будем ли мы в стенах парламента следующего созыва, будем вне стен – партия "Народный фронт" будет отстаивать ценности, за которые стояла с 2014 года. И в конце концов мы сделали так, чтобы наше государство могло развиваться и становилось полноценным членом ЕС и НАТО", - отметил руководитель фракции.

Максим Бурбак отметил, что фракция "Народный фронт" является ответственной политической силой в парламенте этого созыва.

"На фракции это было доказано - мы всегда в любой ситуации поддерживаем друг друга. Поэтому мы 5 лет работали вместе для того, чтобы страна реформировалась, развивалась и постепенно шла к членству в Евросоюзе и НАТО", - сказал руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что "Народный фронт" – чуть ли не единственная политическая партия в Раде VIII созыва, кто почти полностью выполнил свою предвыборную программу.

"Работая в коалиции и будучи ответственной политической силой, мы получали много критических замечаний, мы получали шквал фальсификаций относительно нашей деятельности, это сказалось на нашем рейтинге. Мы в своей работе делали все для того, чтобы правительство как Арсения Яценюка, так и Гройсмана работало, и чтобы они могли продолжать развитие страны", - отметил Бурбак.

"Президент Зеленский издал неконституционный указ, назначены выборы. Считаем, что они неконституционные. За 2 недели уже начнется активная фаза кампании, и мы видим, что не успеваем переформатироваться. Хотя, еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ является антиконституционным и выборы должны были быть дежурные в октябре этого года ... Но это не отнимает право наших депутатов идти по мажоритарным округам", - подчеркнул руководитель фракции.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, пойдет партия на выборы, Максим Бурбаки ответил: "Еще не определились, еще идут обсуждения. В ближайшее время мы сообщим".

Он также добавил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не будет участвовать в выборах в мажоритарных округах.

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