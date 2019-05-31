Порошенко стал главой "Европейской солидарности": эксклюзивные фото съезда партии

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", которая стала преемником партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Решение об этом принималось на съезде партии, который прошел 31 мая в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который также представил эксклюзивные фотографии с мероприятия.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Участие в съезде политической силы приняли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль,а также народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко сделал заявление о походе на выборы в Раду.