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Порошенко стал главой "Европейской солидарности": эксклюзивные фото съезда партии

пятница, 31 мая 2019, 16:25
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", которая стала преемником партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Решение об этом принималось на съезде партии, который прошел 31 мая в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который также представил эксклюзивные фотографии с мероприятия.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Участие в съезде политической силы приняли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль,а также народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко сделал заявление о походе на выборы в Раду.

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