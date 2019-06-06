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"Оппозиционная платформа - За жизнь" огласила свой список кандидатов в депутаты

четверг, 06 июня 2019, 18:41
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В Киеве состоялся Всеукраинский объединительный съезд партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", где поучаствовали 1500 делегатов со всех регионов Украины.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

"Мы идем защищать людей, потому что они доверили это нам... Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, восстановим стабильность, обеспечим развитие украинской экономики", — акцентировал соучредитель партии Юрий Бойко.

Вадим Рабинович поделился главными приоритетами работы партии.

"Мы объединились ради мира! Мы остановим тарифный геноцид! Мы установим мир в Донбассе! Победа будет за нами!" — заявил он.

Также на съезде был утвержден избирательный список "Оппозиционной платформы – За жизнь" на грядущих выборах в Верховную Раду. Первая десятка членов политической силы выглядит так:

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Виктор Медведчук

4. Наталия Королевская

5. Сергей Лёвочкин

6. Василий Нимченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергей Ларин

9. Сергей Дунаев

10. Тарас Козак

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что видят кандидатом на пост премьер-министра в следующем составе правительства Юрия Бойко.

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