СМИ рассказали о попытке скандального чиновника пройти в Раду от "Слуги народа"

В Белой Церкви Киевской области на выборы от партии "Слуга народа" намерен баллотироваться бывший член партии УДАР Николай Бабенко, который ранее был депутатом Киевсовета и с 2014 по 2015 возглавлял Киевоблсовет.

Об этом сообщает издание "Антикор".

В издании рассказали о самых громких скандалах, связанных с Бабенко.

"Стоило Бабенко стать председателем облсовета, бизнес его друзей начал массово выигрывать миллионные тендеры. Группа компаний "Укртепло" фактически оккупировала теплоснабжение в области через полгода после того, как к власти пришел Бабенко. Журналисты провели расследование и раскрыли часть коррупционных схем. Но это не помешало экс-депутату снова лезть в кресло, на этот раз - народного депутата", - отмечается в материале.

Также журналисты рассказали об его политической карьере, в частности, о том, что Бабенко всегда присоединялся к самым рейтинговым партиям.

"В Белой Церкви Бабенко баллотировался на прошлых парламентских выборах от БПП. Членом УДАРа Бабенко стал, когда президентские рейтинги Виталия Кличко были на высоте, затем перебежал к президентской партии Порошенко. В октябре 2018 политик дал интервью порталу "Моя Киевщина", где говорил, что не знает, с кем пойти на выборы. Затем он вошел в команду Зе", - констатирует издание.

По сведениям прессы, о деятельности нового члена Зе-команды уже проинформированы местные активисты и ветераны АТО, которым приходилось иметь с ним дело.

"Раньше Бабенко весьма изобретательно боролся с конкурентами. Например, подложил свинью общественному активисту Игорю Коче, разместив от его имени огромный билборд против мэра Белой Церкви в день тишины. Против выдвижения Бабенко выступает даже объединение ветеранов АТО. Но какое это имеет значение, когда у кандидата достаточно средств", - добавляет автор.

Согласно сведениям источников в УДАРе, Бабенко уже достаточно давно имеет амбиции стать депутатом Верховной Рады.

"Бабенко никогда не действовал, как "мелкий" политик, и во время руководства облсоветом неоднократно доказал - ему чужды проблемы бабушек, бюджетников и инвалидов Киевской области. Тем более, он уже прорывался в ВР... Там он будет себя чувствовать гораздо комфортнее", - отмечали источники.