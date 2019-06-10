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Перебежчики и засекреченные делегаты: Эксперт рассказал о съезде и списке кандидатов партии Смешко

понедельник, 10 июня 2019, 16:47
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В субботу, 8 июня в Киеве прошел съезд партии Игоря Смешко "Сила и честь", где были представлены первые десять членов политической силы для участия в парламентских выборах.

Об этом рассказал эксперт Борис Руснак на своей странице в Facebook.

Он отметил, что обещанной большой команды аполитичных профессионалов на момент съезда в партии "Сила и честь" не было.

"Искренне считал, что Игорь Петрович действительно имеет профессиональную команду для законотворческой деятельности. Произошел "съезд", собралось аж 41 делегат со всей Украины и в семь раз больше гостей. И пришлось наглядно убедиться: ни "консервативной демократии", ни мощной команды аполитичных профессионалов, ни элементарного умения (или желания?) должным образом провести съезд", - пишет он.

По его словам, список партии формировался по закрытой и непонятной процедуре, и после такого отбора половину политической силы составили "перебежчики", которые перешли к Смешко из других партий. Также он отметил поспешность, с которой проводился съезд.

"Единственная партия, список кандидатов которой формировался неизвестно кем и неизвестно как, представили лишь первую десятку, половину которой составили перебежчики из других партий, остальные засекретили, чтобы случайно сторонники не потеряли дар речи, это партия "Сила и Честь". Председательствующий так спешил чтобы, не дай Бог, кто-то из делегатов не поставил какого-то вопрос, не внес какое-то предложение, что съезд длился менее часа", - рассказал он.

Также он анонсировал новые лица в партии, тоже не будут новичками в политике и могут кого разочаровать.

"Вот вам образец "новой мощной политической силы"... Имею инсайдерскую информацию и о некоторых других фамилиях, которые войдут в избирательный список, после публикации на сайте ЦИК которых многие будут разочарованы", - отметил эксперт.

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