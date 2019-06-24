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СМИ обнаружили в списках партии Зеленского на Харьковщине партнера семьи участницы смертельного ДТП Зайцевой

понедельник, 24 июня 2019, 16:48
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В Харьковской области по округу №175 партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой, которая была осуждена за ДТП с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (Код ОКПО 30990063), специализирующемся на производстве продуктов питания.

Среди других учредителей в этом предприятии - Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья Елены Зайцевой, которая была участницей ДТП в центре Харькова в 2017 году, тогда погибли шесть человек. Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди основателей так же значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, партия "Слуга народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещала отсекать недостойных.

Как известно, в октябре 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, который двинулся на желтый.

Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли пять человек. Зайцеву суд признал виновной и приговорил к максимальному сроку 10 лет лишения свободы.

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