Нардеп Витко не платит алименты и злоупотребляет правом на жилищную компенсацию - СМИ

Народный депутат Украины Артем Витко в июне получил компенсацию от государства на жилье, хотя имеет квартиру в Софиевской Борщаговке, одновременно после многих лет неуплаты алиментов на ребенка в своей декларации он скрывает факт одноразовой выплаты.

Фамилия нардепа Артема Ветка есть в списке народных избранников, которые воспользовались правом получения средств для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в июне 2019 года. В качестве компенсации он получил 19,5 тыс. грн.

Как сообщало общественное движение "Честно" Витко и раньше пользовался этой депутатской привилегией. В апреле 2018 Печерский районный суд рассматривал дело с требованием к Артему Витко вернуть в госбюджет 296,7 тыс. грн., которые он получил от государства. Основанием иска стал тот факт, что вторая жена народного депутата имеет квартиру в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Таким образом, Артем Витко, имея условия для проживания у столицы, не отказывается от государственных средств, чем создает дополнительную финансовую нагрузку на государственный бюджет.

При этом Витко длительное время не выплачивал алименты своей первой жене на содержание сына. В 2011 году Кормянский суд обязал Ветка выполнять свой долг, но он этого не делал, даже став народным депутатом. Лишь в 2018 году накануне выборов Артем Витко оплатил экс-жене 30 тыс. грн. однако, указал этого в своей декларации. Тогда как такая информация присутствует в декларации бывшей жены, которая работает заместителем начальника следственного отделения Кременского отдела полиции.