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В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому

пятница, 06 декабря 2019, 17:02
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В пятницу, 6 декабря, в Верховной Раде была создана новая депутатская группа "Доверие" во главе с Олегом Кулиничем.

Об ее создании сообщил на заседании парламента спикер Дмитрий Разумков.

Он отметил, что в группу вошли 17 народных депутатов.

Следует отметить, что ранее Кулинич был членом депутатской группы "Возрождение". Его заместителем в новой группе стал бывший член фракции "Народного фронта" Валерий Лунченко.

В руководстве "Слуги народа" уведомили журналистов, что новая группа станет союзником президентской фракции.

"Новая группа "Доверие" будет дружественной "Слуге народа" во всех отношениях. И по голосованиям в первую очередь. Более того. В планах - дальнейший плавный переход части депутатов из группы "За будущее" в группу "Доверие", - заявил нардеп президентской партии.

Позже депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал список депутатов из группы "Доверие".

"В группу собрались 17 мажоритарщиков: глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, Ефимов Максим, Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, Иванчук Андрей... В общем, группа Веревского-Шахова и примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.

Глава депутатской группы Кулинич прокомментировал информацию относительно возможного сотрудничества с фракцией "Слуга народа".

"Решения мы будем принимать самостоятельно в группе по тому или иному голосованию. Соответственно, все инициативы, которые исходят от президента, направленные на становление и развитие нашего государства, улучшение экономического состояния, будут нами поддерживаться. Мы будем их поддерживать", - заявил он.

Также он уточнил, что в группе есть разные мнения относительно недавних реформ, например, по рынку земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее народные депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение для защиты отечественной энергетики от импорта электроэнергии из России.

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