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Школьников Одесской области будут учить по интернету

пятница, 21 декабря 2018, 14:16

В Одесской области начала работу первая в Украине сеть кабинетов дистанционного образования, проект "Учитель +" представил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Это уникальная образовательная программа, аналогов которой в Украине нет. Мы создаем сеть дистанционного образования, благодаря которой сможем привести лучших учителей в сельские школы и лично к каждому ученику. При необходимости дети будут получать знания онлайн", - заявил Степанов.

Он добавил, что главный акцент сделают на школах, где есть дефицит кадров. Поэтому в области уже закупили 100 дистанционных кабинетов. В них будет интерактивная панель, проектор и компьютеры. У каждого ученика будет собственный логин и пароль. А сам урок будут проводить лучшие преподаватели из Одессы. В системе можно, как работать с материалом, так задавать вопрос учителю.

"Такие технологии воплощают мечты наших детей, а знания становятся доступными каждому. Сейчас мы стартуем и в течение года полностью доработаем всю систему ", - добавил губернатор

Степанов отметил, что участниками "Учитель+" стали 60 педагогов. Среди них известный одесский физик Павел Виктор - учитель, который имеет 200 000 подписчиков на собственном Youtube-канале.

Первыми "Учитель +" испытают школьники 7 районов Одесской области, а впоследствии пользоваться проектом сможет любая школа или ученик региона.

Как подчеркивают в Одесской ОГА, внедрение новейших технологий в образование - один из приоритетов Стратегического плана действий Максима Степанова "Умный регион".

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