Наливайченко обвинил власти в попытке сорвать его встречу с избирателями в Ужгороде

Власти препятствовали встрече кандидата в президенты, лидера Движения "Справедливость" Валентина Наливайченко с избирателями в Ужгороде.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По информации пресс-службы, инцидент произошел сегодня в Ужгородской районной клинической больнице, где заранее была запланирована встреча кандидата с работниками.

"Но в день приезда главный врач коммунального медучреждения сообщил, что встреча отменена из-за давления на него со стороны представителей местной облгосадминистрации по указанию власти", - сообщили в "Справедливости".

"Досадно, что именно здесь, в Ужгороде, власть через своих наместников русским матом запугивала руководство больницы, чтобы не позволить нашу встречу. Я всем им говорю - вам осталось 40 дней! Прекращайте материться и перестаньте мучить людей. Мы все равно восстановим движение нашей страны в Европу и будем здесь строить европейскую больницу и будем поддерживать замечательных украинских врачей", - прокомментировал инцидент Наливайченко.

Впрочем, встреча с избирателями все же состоялась.

Наливайченко пообещал, что в случае избрания президентом планирует увеличить финансирование медицины - через увеличение субвенций.

"Чтобы осталось социальное звено медицины, чтобы наши медики остались в Украине с достойными зарплатами и совсем другой поддержкой власти. Моя покойная мама всю жизнь проработала медсестрой, поэтому я люблю и уважаю медиков с детства. И меня тогда пускали в поликлинику", - отметил политик .