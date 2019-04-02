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Колючая проволока и рвы: на границе с Россией возобновили работы по обустройству

вторник, 02 апреля 2019, 17:21

С 1 апреля в Луганской области возобновили работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, подрядчики начали обустраивать заграждения и противотранспортные рвы, а также прокладывать дорогу.

Отмечается, что со старта проектных работ 1 марта на участке Лозно-Александровка было построено 6,3 километра заграждений со спиралью типа "Егоза", а также обустроено 13 км противотанкового рва.

В Харьковской области на отдельных участках начались работы по проведению систем видеонаблюдения и контроля за пересечением границы. Также построены переходы через сложные участки местности.

План относительно оборудования российско-украинской границы был утвержден правительством в мае 2015 года. Он предусматривает создание системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные средства и предоставит возможность максимального контроля за линию государственной границы. Конечный срок реализации Плана – 2021 год.

В 2019 году предусмотрено выделение 400 миллионов гривен на обустройство участка границы. За эти средства в ГФС намерены развернуть 5 комплексов видеоконтроля, 50 км противотанковых рвов, почти 10 км сеточного ограждения и 48 км ограждений "Егоза". Также планируется завершить реконструкцию трех объектов подразделений охраны.

За период с 2015 по 2018 год на реализацию плана было выделено 1,3 млрд гривен, за них было переоснащено 33,8% российско-украинской границы.

"На участках, где работы завершены, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю", - отметили в ГФС.

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