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Харьковская область и Киев стали лидерами по социально-экономическому развитию - Минрегион

вторник, 28 мая 2019, 18:42
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Министерство регионального развития опубликовало результаты мониторинга социально-экономического развития регионов в 2018 году.

Так, согласно документу, лучшие результаты показали Киев, Харьковская и Ровенская области, передает пресс-служба министерства.

Согласно рейтингу, позитивная тенденция предыдущих двух лет, продолжилась – ключевые показатели растут, а отдельные социальные индикаторы улучшились почти во всех регионах. Выросли и экономические показатели: промышленное производство увеличилось на 1,6% в целом по стране.

"Хотите узнать свою рейтинговую оценку социально-экономического развития в 2018 году? Пятерка лидеров – город Киев, Харьковская, Ровенская, Винницкая и Днепропетровская область", - написал на своей странице в Facebook вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко.

Столица занимает первое место по объему выполненных строительных работ и сохранила лидерство в инвестиционно-инновационном развитии, в объёме капитальных инвестиций на душу населения. Лидер рейтинга среди областей - Харьковская область, она заняла первое место в сфере образования, в части энергоэффективности и развития малого и среднего бизнеса. Регион также демонстрирует отличную динамику прироста прямых инвестиций, поднявшись на 9 позиций по сравнению с 2017 года. Также стоит отметить самый низкий уровень безработицы, зафиксированный в регионе.

Аутсайдерами рейтинга стали Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области. По результатам мониторинга главы областей должны провести корректировку стратегий развития.

Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 "Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики".

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