Вице-премьер назвал Киев и Харьковскую область лидерами развития по регионам

Согласно результатам опубликованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов в 2018 году, самые лучшие показатели имеют Киев, Харьковская и Ровенская области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Харьковская область лидирует среди регионов третий год подряд, проигрывая лишь столице по ряду показателей. Согласно рейтингу, позитивная тенденция предыдущих двух лет, продолжилась – ключевые показатели растут. В частности, социальные индикаторы улучшились практически во всех регионах, достигнув в некоторых абсолютного максимума. Выросли и экономические показатели: промышленное производство увеличилось на 1,6% в целом по стране.

"Хотите узнать свою рейтинговую оценку социально-экономического развития в 2018 году? Пятерка лидеров- Киев, Харьковская, Ровенская, Винницкая и Днепропетровская область"- так написал на своей странице в Facebook вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко.

Лидер рейтинга среди областей - Харьковская область, заняла первое место в сфере образования, в части энергоэффективности и развития малого и среднего бизнеса, и демонстрирует активную положительную динамику в приросте прямых инвестиций, поднявшись сразу на 9 позиций по отношению к 2017 году. Также стоит отметить самый низкий уровень безработицы, зафиксированный в регионе. Что имеет прямое отношение к другому показателю – значительному росту в области малого и среднего бизнеса. Худшие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области. По результатам мониторинга главы областей должны провести корректировку стратегий развития.

Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 "Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики".