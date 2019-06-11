У боевиков на Донбассе заметили мощную "игрушку" из России: фото

На оккупированной части Донбасса была замечена современная российская установка наземной разведки "Кредо-М1", о чем уже была уведомлена международная общественность по дипломатическим каналам.

Об этом сообщила украинская миссия в ОБСЕ и ООН в своем Twitter-аккаунте.

Дипломаты сослались на очередной отчет мониторинговой миссии СММ ОБСЕ по Донбассу от 7 июня.

Миссия подчеркнула, что решительно осуждает продолжение поставок на оккупированные территории Донецкой и Луганской области Украины российского оружия и техники.

"6 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1", на этот раз в оккупированном Россией н.п. Первомайск. Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса", - сообщается в заявлении дипмиссии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе расследования дела о военном присутствии российских войск на Донбассе было найдено новые доказательства в виде российского оружия.