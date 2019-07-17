Лоббист Днепра: нардеп Курячий рассказал о своих задачах в новом созыве парламента

В новом созыве парламента нардеп Максим Курячий обещает обеспечить Днепру законодательную поддержку по новым инфраструктурным проектам и благоустройству города, а также активно взаимодействовать с городской властью и новым президентом Владимиром Зеленским и Кабмином.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты Украины по 25 избирательному округу (Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского районов) Максим Курячий, сообщает "Обозреватель".

"Днепр – город удивительных и необычайно классных людей. Это город-драйв, город настоящих граждан и патриотов своей страны. Безусловно, с особо присущим ему колоритом и своеобразным характером. У нашего Днепра – большие перспективы, и я готов максимально способствовать его развитию", – отметил он.

"Своей задачей вижу на законодательном уровне оказать комплексную законодательную поддержку Днепру и его жителям по новым инфраструктурным проектам и благоустройству города, а также активное взаимодействие с городской властью, новым президентом Владимиром Зеленским и Кабмином, чтобы укрепить позиции города. Не стоит забывать, что конкуренция между городами на высшем уровне просто сумасшедшая. В новом парламенте я буду лоббистом интересов Днепра", – говорит нардеп.

"Многое удалось реализовать благодаря реформе децентрализации, за которую я голосовал. Это ремонты и модернизация детских и спортивных объектов, больниц, жилого фонда города, зон семейного отдыха. Сегодня депутаты городского совета Днепра напрямую пользуются результатами этой реформы. И есть еще ряд проектов, которые помогут людям получить еще больше помощи для того, чтобы жилые кварталы города начали как можно быстрее обустраивать и приводить в порядок", – напомнил Максим Курячий.