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Глава ХОГА Светличная и игроки ФК "Шахтер" посетили дом ребёнка в Харьковской области: фото

пятница, 27 сентября 2019, 15:58
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Глава Харьковской области Юлия Светличная пообщалась с воспитанниками дома ребенка в Харьковской области, ознакомилась с работой учреждения и передала ему необходимое оборудование. С подарками приехали также представители чемпиона Украины по футболу, вместе с главным тренером "горняков" Луишем Каштру, Дарио Срна, Марлосом, Сергеем Кривцовым и другими футболистами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В доме ребенка "Зеленый гай" находятся 80 детей возрастом от 2 месяцев до 6 лет с различными медицинскими диагнозами и особыми потребностями.

"Ни один медицинский диагноз или наследственность не изменят главного: каждому ребенку нужна любовь и забота. Изменить мир достаточно просто - прикоснитесь к жизням тех, кому так нужна наша забота!", - написала Юлия Светличная в Facebook.

Гости ознакомились с условиями проживания детей, побывали в кабинетах медицинской реабилитации (ЛФК, физкультура, гидротерапия, бассейн) и музыкальном зале, где пообщались с малышами. Юлия Светличная подарила дому ребенка медицинское оборудование и детские игры. Луиш Каштру, Дарио Срна, Сергей Кривцов и Марлос привезли детям подарки от клуба – мягкие игрушки, футболки и альбомы.

"Привнести что-то в жизнь детей – огромная привилегия для нас. Мы можем дарить им моменты радости и всегда будем это делать. Слава Богу, есть такие дома, которые помогают детям, иначе что бы с ними было? Мы благодарим всех сотрудников дома ребенка за это. Надеюсь, у вас будут силы продолжать помогать. Хочу пожелать, чтобы эти дети в будущем видели лучший мир, чем мы видим его сегодня. Надеемся, что они будут счастливы в своей жизни. А все мы должны извлекать урок из происходящего сейчас и немного изменить будущее. Возможно, наши будничные проблемы – это ничто по сравнению с тем, что переживают эти дети. Огромное спасибо за прием и счастья вам!", - сказал главный тренер ФК "Шахтер" Луиш Каштру.

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