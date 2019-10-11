Главой Одесской ОГА стал криптовалютный миллионер: кто он

Новый глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый задекларировал криптовалюты на два с половиной миллиона долларов.

Об этом сообщает "Громадское".

Максим Куцый получил высшее образование в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

В 2018 году Куцый задекларировал 3,7 млн грн заработка, в том числе почти 2 млн грн от предпринимательской деятельности. В декларации указано, что Куцый имеет два вида криптовалюты — биткоина на $1,1 млн и эфира на $1,5 млн. Куцый задекларировал $180 тыс. наличными, его жена — еще $55 тыс.

Новый глава Одесской ОГА является конечным бенефициаром трех компаний — "Сервис и менеджмент", "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".

Напомним, как сообщал "Апостроф", перед назначением Куцого Владимир Зеленский предлагал на рассмотрение общественности пятерых возможных кандидатов на должность главы Одесской ОГА.