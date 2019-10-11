RU  UA  EN

суббота, 12 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

22:22
С ПриватБанком серьезные проблемы: в НБУ сделали громкое заявление
21:10
Люди Путина обрушили акции Яндекса на миллиарды: что там произошло
18:23
Названа впечатляющая сумма налогов, которую собрали с украинцев
12:36
Что происходит с гривной в Киеве: фото актуального курса валют
09:31
Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

10 октября

09:04
Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ

9 октября

16:32
Украина резко ответила России на предложение по транзиту газа
16:16
Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины
13:10
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото
09:59
Как и за что украинцы выживают на пенсии: появились интересные данные
09:26
Гривна укрепляется: озвучен свежий курс валют от НБУ

8 октября

17:45
Эксперт рассказал о последствиях принятия поправки "Слуги народа" о наценках на табак
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Главой Одесской ОГА стал криптовалютный миллионер: кто он

пятница, 11 октября 2019, 16:30
переглянути новину українською

Новый глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый задекларировал криптовалюты на два с половиной миллиона долларов.

Об этом сообщает "Громадское".

Максим Куцый получил высшее образование в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

В 2018 году Куцый задекларировал 3,7 млн грн заработка, в том числе почти 2 млн грн от предпринимательской деятельности. В декларации указано, что Куцый имеет два вида криптовалюты — биткоина на $1,1 млн и эфира на $1,5 млн. Куцый задекларировал $180 тыс. наличными, его жена — еще $55 тыс.

Новый глава Одесской ОГА является конечным бенефициаром трех компаний — "Сервис и менеджмент", "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".

Напомним, как сообщал "Апостроф", перед назначением Куцого Владимир Зеленский предлагал на рассмотрение общественности пятерых возможных кандидатов на должность главы Одесской ОГА.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Рейтинг эффективности губернаторов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: