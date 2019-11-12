Чиновников небольшого города на Донбассе "поймали" на странной покупке: документ

Коммунальное предприятие "Агентство развития громады" Покровского городского совета Донецкой области приобрело в мае этого года Apple iPhone 7 Plus 32Gb Black за 17 тыс. гривен.
Как узнал "Апостроф", соответствующая информация указана на сайте ProZorro.
Согласно документам, идею приобретения iPhone 7 поддержали председатель тендерного комитета Сергей Гриценко, заместитель председателя Дмитрий Шиленко и секретарь тендерного комитета Людмила Филоненко.
В апреле 2019 года средняя цена на iPhone 7 составляла 15460 гривен.
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Интересно, что основным видом деятельности коммунального учреждения является регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности.
Чтобы выяснить цель и целесообразность приобретения дорогого мобильного телефона, журналист "Апострофа" связался с Людмилой Филоненко. Сначала секретарь согласилась дать комментарий, но как только услышала, что речь идет о приобретенном коммунальным предприятием i Phone 7, сразу передумала и сказала, что не дает комментариев по телефону.
Также Филоненко не смогла объяснить, для чего используется устройство и в чем заключалась целесообразность его приобретения. Вместо этого секретарь начала жаловаться на плохую связь и положила трубку.