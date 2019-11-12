Работал деканом в вузе: что известно о новом главе Полтавской ОГА

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил 36-летнего Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Олег Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. Он - юрист, предприниматель, декан Харьковского национального университета внутренних дел.

Новый глава Полтавской ОДА - владелец ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры". Он также является соучредителем нескольких компаний, среди которых: ООО "Виката", ООО "Сибон сервис", адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп".

У Олега Синегубова есть 4 квартиры в Харькове и одна - в Киеве. Ее он купил год назад. Мужчина так же владеет автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска.

Олег Синегубов защитил диссертационное исследование на соискание степени кандидата юридических наук по теме "Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников милиции".

С июля 2004 года по май 2005 года Синегубов - следователь следственного отделения УМВД Украины на Южной железной дороге. С мая 2005 по декабрь 2007 года - адъюнкт Харьковского национального университета внутренних дел. С января 2008 года по июль 2008 года - следователь следственного отделения ЛО станция "Основа" УМВД Украины на Южной железной дороге. С августа 2008 по март 2009 года - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин УНИ права, экономики и социологии ХНУВД. С марта 2009 года по июль 2011 года - доцент той же кафедры. С июля 2011 года по ноябрь 2015 года - заместитель декана по учебно-методической работе УНИ права и массовых коммуникаций ХНУВД.

Любопытно, что в 2017 году он уже претендовал на должность председателя Полтавской ОГА.

Новый глава Полтавской ОГА женат. Его супруга Анна Журавлева - сотрудница кафедры Харьковского национального медуниверситета. У женщины в собственности квартира в Харькове и Porsche Cayenne 2010 года.

Напомним, что в начале 2019 года предшественник Синегубова Валерий Головко занял 5-е место в рейтинге эфективности глав ОГА Украины.