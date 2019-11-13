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Окружен людьми местного олигарха: СМИ рассказали о "советниках" главы Днепропетровской ОГА Бондаренко

среда, 13 ноября 2019, 11:33
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Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Днепропетровской областной госадминистрации бизнесмена из Харькова Александра Бондаренко - нового человека для области, который раньше не имел опыта работы на государственных должностях и никогда не занимался политикой.

Об этом сообщает "Апостроф" в материале "Днепропетровский "сюрприз": кто стоит за новым главной Днепропетровской ОГА".

Следует отметить, что подозрение вызывает окружение нового главы ОГА: в списке его советников числится Иван Герасименко - руководитель компании Investment Service Ukraine, афиллированной со Святославом Олейником, нынешним главой облсовета Днепропетровской области. До этого в СМИ писали о том, как Олейник подчинил себе управление областью при предыдущем и.о. губернатора.

"Батура был руководителем номинальным. Всем якобы руководил Святослав Олейник с депутатами Рады от "Слуги народа" - Сергеем Севериным, Владиславом Бородиным и Сергеем Демченко. Эта "четверка" не отходит от новоназначенного главы ОГА, о чем свидетельствует информация на сайте Днепропетровской ОГА", - писали журналисты.

В то же время структуры Олейника получают огромное количество государственных заказов на ремонт объектов инфраструктуры области, получив из бюджета 1 млрд гривен, но оставив ряд незавершенных объектов – спортивных залов, школ, парков. Журналисты напомнили некачественные ремонты дорог Днепр-Запорожье и Днепр-Пятихатки со стороны компании УПС Олейника, которая также получила 1 млрд гривен. Спустя некоторое время лишь за два месяца его компании получили из бюджета области 200 млн гривен.

При этом ранее УПС принадлежала сыну бывшего главы облавтодора Тарасу Палию, который после заявлений Олейника об отмыве 2 млрд гривен попал за решетку. Адвокаты сумели добиться его освобождения, и компания продолжила работу в орбите интересов Олейника. Сам Тарас Палий также был замечен в компании губернатора Бондаренко.

Журналисты рекомендуют новому главе Днепропетровской ОГА обратить внимание на прошлое своего окружения, а общественным активистам – проследить, чтобы схемы местного бизнесмена на тендерах не продолжили существовать после смены власти.

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