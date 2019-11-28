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Семья соратника Януковича ведет бизнес с военными заводами России: видеорасследование

четверг, 28 ноября 2019, 23:59
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Фото: Схемы

Предприятие, которое принадлежит дочери бывшего министра обороны времен Виктора Януковича Павла Лебедева, который на данный момент находится в розыске, занимается производством оборудования, которое поставляется на оружейные заводы в Россию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование проекта "Схемы".

Так, речь идет о "Свесском насосном заводе" в Сумской области. Предприятие входит в группу Aurum Group дочери Лебедева, Алены.

С 2015 года "Свесский насосный завод" поставил своим официальным российским дилерам – ООО "ТД Свесский насосный завод" и ООО НПК "ОСО" - продукцию на 200 млн рублей. В свою очередь, "ОСО" в 2015-2018 годах продавала украинские агрегаты федеральным оборонным предприятиям – Казанскому и Тамбовскому пороховым заводам.

В частности, в 2015 и 2016 годах центробежные насосы и другое оборудование "Свесского завода" приобрело федеральное казенное предприятие "Казанский государственный пороховой завод". В 2018 году "Пермский пороховой завод" приобрел поршневые насосы этого же производителя.

Эти заводы в России производят как порох для стрелкового оружия, так и комплектующие для более сложных вооружений. Пермский пороховой завод поставляет российскому оборонно-промышленному комплексу заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам противовоздушной обороны, двигателям подвесных ракет класса "воздух-воздух" ближнего и среднего боя. Кроме того, на Тамбовском заводе производят бронебойные снаряды для танков, гильзы со сгорающим корпусом и метательные заряды.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что сбежавший Лебедев получил пост в России, связанный с аннексированным Крымом.

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