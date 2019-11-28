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Вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что нужно знать

четверг, 28 ноября 2019, 13:34
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С 28 ноября перемещение лиц, транспортных средств и товаров через линию разграничения с временно оккупированными территориями осуществляется исключительно через определенные контрольные пункты.

Об этом сообщила пресс-служба командования Операции Объединенных сил со ссылкой на "Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий", утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 по №815.

В частности, в документе сказано, что количество таких пунктов и их местонахождение определяются решением командующего Объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцы и лица без гражданства должны предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь при себе разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины и на основании разрешения физическому лицу.

Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на ВОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу. Разрешение физическому лицу на них выдается сопровождающему.

Стоит добавить, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд.

Кроме того, новый порядок позволяет несовершеннолетним пересекать линию разграничения без сопровождения законных представителей при наличии документа об обучении в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу. Данная норма введена с целью обеспечения права граждан Украины на образование.

Въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы.

Также необходимо обратить внимание, что при выезде из временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинскому власти местности гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, которое осуществляет сопровождение.

Уехать из ВОТа возможно и по справке, подтверждающий представление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу, а также документами, подтверждающими факт их рождения.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре шахтеры на оккупированном боевиками Донбассе пожаловались на задержку выплаты зарплат.

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