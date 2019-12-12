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Наибольшая поддержка - в Харьковской области при Светличной: появились данные опроса о поддержке власти, инфографика

четверг, 12 декабря 2019, 16:26
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Стали известны результаты исследования, насколько разной была электоральная поддержка органов государственной власти на местах.

Всеукраинское исследование было проведено группой "Рейтинг".

Так, наибольшей она была на востоке страны - работу главы Харьковской области Юлии Светличной поддерживали 60% жителей. Самой низкой была поддержка работы местной администрации в соседней Полтавской области - всего 14%. Недалеко от аутсайдера ушла и столица - в Киеве действия государственной власти поддерживали лишь 17% киевлян. Столица оказалась и самой нерешительной - более 60% респондентов не смогли определиться со своим отношением к местной администрации.

Бывшая глава Харьковской области Юлия Светличная прокомментировала опубликованные результаты в Facebook, и отдельно поблагодарила харьковчан за поддержку.

"Уровень доверия в три раза больше, чем количество тех людей, которые не поддерживали наши действия. 60% против 21%. Благодарна харьковчанам за доверие и взаимное уважение!", - написала она.

Данное углублённое исследование в сфере местного самоуправления в Украине является ежегодным и проводится в пятый раз социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, при поддержке USAID. Оно проводится в 24 областных центрах страны и даёт всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и оказанию коммунальных услуг. Опрос составлен на основании выборки, включавшей в себя 19200 респондентов.

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